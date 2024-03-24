24 марта 2024, 03:11

Военный из Ейска погиб на Украине

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Алексей Коробко из города Ейска погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Белан. С начала военной операции подтверждена гибель в ней не менее 342 бойцов с Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта стало известно о гибели на Украине уроженца Туапсинского района Николая Арзакаева. С начала военной операции подтверждена гибель в ней не менее 341 бойца с Кубани.

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края от Ейского района Сергей Белан сообщил 23 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об открытии мемориальной доски на фасаде школы №5 города Ейска в память о выпускнике Алексее Коробко, погибшем в ходе СВО.

По словам депутата, Коробко погиб при танковом обстреле 19 июня прошлого года, у него осталась дочь.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 342 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Двое военных из Новошахтинска убиты на Украине", "Военный из Жирновска убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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