Валентина Шостак назвала необоснованным решение суда о лишении полномочий

24 марта 2024, 04:10

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Член территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе с правом решающего голоса Валентина Шостак обжаловала решение суда, лишившего ее полномочий по жалобе ТИК. Обвинения она назвала необоснованными. По словам Шостак, они связаны с ее активностью по выявлению нарушений на избирательных участках.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента страны. В Краснодаре наблюдатели столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семью или работодателя, в связи с чем они были вынуждены сократить время пребывания на избирательных участках. Давлению подверглись и члены избирательных комиссий. Так, 16 марта суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о прекращении полномочий члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак.

Территориальная избирательная комиссия Горячеключевская обратилась в суд с иском о признании члена территориальной комиссии с правом решающего голоса Валентины Шостак систематически не выполняющей свои обязанности.

ТИК мотивировала исковые требования тем, что 27 января за №64/428-5 был принят документ «Об утверждении графика работы членов ТИК Горячеключевская в период подготовки и проведения выборов Президента РФ». А 12 марта было принято решение №94/505-5 «О распределении обязанностей между членами ТИК в дни голосования на выборах Президента РФ 15, 16 и 17 марта 2024 года».

«От ознакомления с данными решениями Шостак В.И. отказалась, несмотря на участие в заседаниях при их принятии, о чем членами комиссий составлены акты от 12 марта. 15 марта Шостак В.И., член ТИК с правом решающего голоса, отсутствовала в помещении ТИК Горячеключевская в период времени, установленный ей для осуществления дежурства, доказательств уважительности причин отсутствия на дежурстве не представила», - говорится в жалобе ТИК в суд.

Избирательный орган просил суд «признать Валентину Шостак систематически не выполняющей свои обязанности», а «решение суда обратить к немедленному исполнению на основании части 6 статьи 244 КАС РФ».

ТИК также представила в суд два акта о несоблюдении графика работы членом ТИК, составленные 15 марта с разницей в пять минут - в 7.10 и 7.15 мск. Также в жалобе указывается, что 15 марта Шостак находилась в здании УИК №10-02 в 10.00 мск без соответствующего поручения председателя ТИК, о чем был составлен соответствующий акт. Неисполнение обязанностей в ТИК мотивируют и актом о нахождении Валентины Шостак в 13.07 мск 15 марта в помещении УИК №10-06 без поручения председателя ТИК.

Шостак также вменялось то, что 15 марта она не явилась на заседание ТИК, а присоединилась к нему в 15.45 мск посредством видеосвязи, после чего «отключилась и снова на связь для участия в заседании ТИК Горячеключевская не вышла».

Суд исковые требования ТИК поддержал

Горячеключевской районный суд в судебном заседании от 16 марта признал Валентину Шостак систематически не исполняющей свои обязанности, лишив полномочий.

«Во время проведения выборов 15 марта 2024 года административный ответчик Шостак В.И. участия в деятельности комиссии фактически не принимала, систематически отказывалась исполнять свои обязанности, в нарушение решения ТИК Горячеключевская о распределении обязанностей на период дней голосования, а также в нарушение графика дежурств, утвержденных решением ТИК Горячеключевская. Во время своих дежурств в помещении ТИК отсутствовала, уважительности причин отсутствия председателю ТИК Горячеключевская не представила», - говорится в с мотивировочной части решения суда, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Суд вынес решение о «признании члена территориальной комиссии Горячеключевская с правом решающего голоса Шостак Валентины Ивановны систематически не выполняющей свои обязанности».

Шостак назвала обвинения абсурдными, а решение суда незаконным

Последние выборы президента России были третьими по счету федеральными и региональными процедурами, где член ТИК Горячеключевская Валентина Шостак принимала участие с правом решающего голоса, рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

«Меня обвинили в саботировании работы. Это мои третьи выборы. Я только на одном заседании не присутствовала за все это время. И на дежурствах перед выборами, везде, всегда голосовала, вносила предложения, например, по молодежной тематике, чтобы что-то новое было. В итоге все мои предложения отстраняли, не давали знакомиться с документами, просто приходилось много раз запрашивать какие-то копии, протоколы, решения. Я просила списки избирателей. Мне не дали, лишили этой возможности, как будто делалось все за моей спиной», - рассказала Валентина Шостак.

По ее словам, в день выборов президента ее назначили дежурить в ТИК с графиком с 7.00 мск до 21.00 мск.

«Приняли решение, что с 7.00 утра до 9.00 вечера все дежурят, кроме троих человек, которые 15-16 вообще не дежурят, поскольку, со слов председателя, "у них работа". Однако это недопустимо, чтобы их не отпускал работодатель. Я нервничала эти дни и 15 марта плохо почувствовала себя, сказала, что не выйду. Написала в 7.15, что выйду, если получше себя почувствую. Мне туда и не хотелось идти, я все время нервничаю из-за них. Я хотела прийти, если мне станет получше. Но в 15.00 мне пришлось вызвать «скорую», которая зафиксировала повышенное давление, мне дали таблетку. В итоге они вынесли решение передать в суд, что я систематически не исполняю своих обязанностей, потому что с 7.00 до 15.00 я не дежурила и не предупредила об уважительной причине», - рассказала Шостак.

С ее слов, вечером 15 марта она была в штабе своей партии, когда в 22.00 ей на мобильный телефон поступил звонок о необходимости явки в суд в 23.30 вечера. «То есть через два часа я должны была быть в суде. И тут же прибежали полицейские, женщина и мужчина, которые брали у меня пояснения об агитации за Харитонова, чтобы потянуть время, чтобы у меня еще меньше было времени попасть в суд. Потом они же вручил мне повестку в 22.07 под камеру. Но у меня уже не было никаких физических сил, меня просто трясло и в суд я не пошла, иначе бы я там просто упала», - рассказала Шостак.

Она считает, что настойчивость ТИК в лишении ее полномочий связана с ее активностью на избирательных участках. «Это всегда связано с моей активностью. Я хожу по участкам, замечаю нарушения и меня ненавидят. 15 марта мне надо было заехать на участок №10-26, передать вещи. Я не успела поздороваться, там председатель комиссии, жена председателя нашего ТИК и она тут же пришла, начала кричать, чтобы я покинула участок, вызвала полицейских. Мое право ничем не ограничено. Закон 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья 30 гласит, что я могу находиться на любом участке. Мне не нужно никакое направление. Меня вывели полицейские, начали задерживать, сказали, что на месте опросить не могут, сейчас приедут "компетентные" и они опросят. Я стояла в проходе, позвонила проконсультироваться. Мне сказали, что никто не имеет права меня там держать и я могу уходить, что я и сделала. По сути, в действиях членов УИК и ТИК есть состав воспрепятствования моей деятельности», - рассказала Шостак.

Избирательный процесс в Горячем Ключе член ТИК охарактеризовала, как «полный злоупотреблений». «У меня есть право, я прихожу в УИК, а мне говорят: "Убирайся отсюда". То, что творится на выборах в Горячем Ключе, это ужас. На некоторых УИК не могут передвигаться наблюдатели, на них кричат. У нас очень мало наблюдателей, против каждого по 10-12 членов комиссии и пара наблюдателей также могут быть против него, и надо быть очень устойчивым, чтобы это все выдержать. Показывать ничего не дают, контролировать не дают. Я написала апелляцию на решение Горячеключевского районного суда и подала ее 19 марта. Процесс административный. Апелляция назначена на 26 марта. Я требую восстановить мои полномочия», - рассказала Валентина Шостак.

Она также назвала плохим прецедентом лишение должности члена ТИК с правом решающего голоса, подобная практика может распространиться впоследствии по всей стране. «В законе всего, в чем меня обвиняют, нет. Если меня сейчас лишат должности, то это будет прецедент, что всех также смогут. У них был регламент, они перед этим приняли, что если человек не приходит на два заседания по неуважительным причинам, то они подают в суд и его убирают из ТИК. У меня был спор по этому поводу, поскольку формулировки были расплывчаты», - отметила собеседница.

Говоря о процедуре назначения членами ТИК, Шостак пояснила, что это происходит по инициативе политической партии. Она также отметила, что за все годы нахождения в должности члена ТИК «вознаграждения за свою работу практически не получала».

В "Голосе*" назвали решение "отсевом неугодных"

Член совета движения "Голос"* Давид Канкия рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что законодательные основы, регулирующие положения, касающиеся работы территориальных избирательных комиссий, регламентированы Федеральным законом №67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Комментируя решение об отстранении члена ТИК, Канкия назвал основания, которыми это решение мотивировано, формальными. «В данном случае это все лишь «дым на воде». Реальная причина - Шостак рассказывала о том, как в Горячем Ключе готовятся фальсификации и мешала им. Это очередное свинство и отсев неугодных», - сказал он, добавив, что не видит перспектив обжалования этого решения суда.

Статья 29 ФЗ №67-ФЗ, регламентирующая статус членов комиссий, предусматривает в пункте 8 основания для прекращения полномочий члена комиссии с правом решающего голоса. Такое решение может быть принято на основании вступившего в силу решения суда, на основании заявления соответствующей комиссии, о систематическом невыполнении членом комиссии своих обязанностей. Статья 23 того же ФЗ гарантирует право члену комиссии с правом решающего голоса знакомиться: с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, участников референдума, включая списки, составленные в электронном виде); сведениями об избирателях, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов; получать копии этих документов и материалов; требовать заверения указанных копий.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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