Контрактник из Новороссийска осужден на пять лет за неявку в часть

22 марта 2024, 22:31

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Новороссийский гарнизонный военный судом приговорил к пяти годам лишения свободы заключившего трехмесячный контракт Владимира Полуляхова за неявку в часть после лечения в госпитале.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. В октябре суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Журавеля к пяти годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части. Доводы подсудимого о болезни матери судья счел неубедительными.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Суд в Новороссийске признал контрактника Владимира Полуляхова виновным в неявке на службу в период мобилизации, сообщил сегодня "Коммерсант".

Как следует из решения суда, опубликованного на сайте Новороссийского гарнизонного военного суда, Полуляхов должны был прибыть в часть из госпиталя 30 декабря 2022 года, но не явился на службу. Он проживал дома с родителями, где был задержан 15 июня 2023 года.

Подсудимый признал вину и пояснил, что хотел временно отдохнуть от военной службы, провести время по своему усмотрению и вернуться обратно в часть. Как указано в решении суда, трехмесячный контракт он заключил 12 октября 2022 года.

Представители госпиталя сообщили в суде, что Полуляхов проходил лечение с 23 по 29 ноября 2022 года, после чего ему был предоставлен отпуск по болезни на 30 суток.

Суд признал смягчающими обстоятельствами то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, удовлетворительно характеризуется по военной службе, принимал участие в специальной военной операции, желает продолжить военную службу и принять участие в специальной военной операции и наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Полуляхов был приговорен к пяти годам лишения свободы.

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