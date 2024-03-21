Офицер найден мертвым в Азербайджане

21 марта 2024, 10:34

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Военнослужащий азербайджанской армии, офицер Шахрияр Мусаев, совершил самоубийство, заявила военная прокуратура.

По данным пресс-службы военной прокуратуры Азербайджана, к выводу о том, что офицер Шахрияр Мусаев совершил суицид пришли сотрудники управления криминалистики военной прокуратуры.

Они осмотрели тело Мусаева, а также место, где оно было найдено. В качестве материальных доказательств изъяты различные предметы, привел 20 марта Media.az слова руководителя пресс-службы военной прокуратуры Азербайджана Фирада Алиева.

Шахрияр Мусаев проходил службу в одной из воинских частей в Физулинском районе. Сотрудники Физулинской военной прокуратуры опросили свидетелей и назначили различные экспертизы. Возбуждено уголовное дело, сообщили Vesti.az со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что среди азербайджанских силовиков регулярно происходят небоевые потери. В частности, 15 марта власти сообщили, что два сотрудника полиции Азербайджана погибли в Карабахе в результате неосторожного обращения с оружием.

5 марта военная прокуратура сообщила о смерти в воинской части солдата Мусы Эйвазлы, следствие считает, что он совершил суицид.

В ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований отметил, что за 11 месяцев 2023 года безвозвратные потери в секторе безопасности и обороны Азербайджана составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 – небоевые потери.

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