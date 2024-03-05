Военная прокуратура сообщила о суициде солдата в Азербайджане

05 марта 2024, 01:30

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Смерть в воинской части солдата Мусы Эйвазлы расследуется как суицид, сообщила военная прокуратура. Это первый с начала года случай суицида военного в Азербайджане, а за 2023 год в стране зафиксировано 20 таких смертей, подсчитали в Каспийском институте военных исследований.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана за этот период составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 - небоевые потери, сообщил тогда институт.

В Шамкирскую военную прокуратуру Азербайджана 4 марта поступила информация о том, что солдат Эйвазлы Муса Эхтирам оглу в войсковой части Минобороны Азербайджана совершил самоубийство. Место происшествия и тело умершего были осмотрены специалистами правоохранительных органов, открыто уголовное дело о самоубийстве солдата, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в военной прокуратуре Азербайджана.

Это первый случай суицида в азербайджанской армии в 2024 году, о котором сообщено официально, сказали корреспонденту «Кавказского узла» в Каспийском институте военных исследований. В 2023 году, по данным института, было 20 таких случаев.

В целом же безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана в 2023 году составили 260 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 48 – это небоевые потери. 208 военных погибли в результате стрельбы с армянской стороны, еще четверо подорвались на минах, подсчитали в организации.

Из небоевых потерь 8 военных погибли в ДТП, 9 - скончались от болезней, 2 – жертвы неуставных отношений, 2 – убиты в результате вооруженных нападений, 1 - погиб в результате неосторожного обращения с оружием, 6 – погибли в результате несчастных случаев. Остальные 20 военнослужащих, согласно официальным данным, совершили самоубийство, сообщили в Каспийском институте военных исследований.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

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