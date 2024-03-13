Полиция объяснила неосторожностью смерть двух силовиков в Карабахе

13 марта 2024, 13:20

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Два сотрудника полиции погибли в Карабахе в результате неосторожного обращения с оружием, заявило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", безвозвратные потери в секторе безопасности и обороны Азербайджана за 11 месяцев 2023 года составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 - небоевые потери, сообщил в ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований.

В ночь на 13 марта два сотрудника полиции, командированные в Карабах, получили смертельные ранения в результате неосторожного обращения с табельным оружием, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

По данным ведомства, от одного выстрела получили ранения офицер Рамиз Исмаилов и рядовой полиции Абид Мустафазаде. Один из них умер на месте происшествия, другой скончался по дороге в больницу, пишет haqqin.az.

Начато расследование инцидента, сообщает ИА "Азертадж".

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