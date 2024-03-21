Российский солдат умер в Гюмри после ранения на учениях

21 марта 2024, 09:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри Роман Шатерников умер после того, как получил ранения во время военных учений.

20 марта около 14.00 [13.00 мск] 22-летний российский военнослужащий Роман Шатерников был доставлен в медцентр в Гюмри после того, как он получил огнестрельное ранение.

Шатерников поступил к врачам мертвым, следы огнестрельных ранений на его теле - на шее и туловище с левой стороны, привел 20 марта News.am слова заместителя директора медцентра Гюмри Армена Хачатряна.

Военнослужащий получил ранения во время военных учений на полигоне Камхут 102-й российской базы, пояснила Armeniatoday.news.

На 09.40 мск 21 марта на сайте Минобороны России нет комментариев относительно смерти Романа Шатерникова.

"Кавказский узел" также писал, что на военной базе в Гюмри периодически происходят инциденты, в результате которых гибнут российские военные. В частности, 15 июня 2015 года в Гюмри было обнаружено тело солдата 102-й военной базы со следами побоев. 22 апреля 2017 года около военной базы было обнаружено тело военнослужащего Дмитрия Ялпаева также с признаками насильственной смерти. 6 июля 2020 года сообщалось, что военнослужащий-контрактник военной базы в Гюмри найден мертвым с предсмертной запиской.

Напомним, 102-я военная база Южного военного округа в Гюмри входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.