Студентка оштрафована в Сочи по статье о дискредитации военных

21 марта 2024, 02:12

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Суд назначил 40 тысяч рублей штрафа участнице «Всемирного молодежного фестиваля» в Сочи Марии Тихониной, признав ее виновной в дискредитации российской армии.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого приверженцев пацифистских взглядов стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Адлерский районный суд Сочи оштрафовал по статье о дискредитации российской армии Марию Тихонину, которая присутствовала на «Всемирном молодежном фестивале» на Олимпийском проспекте федеральной территории «Сириус».

Согласно версии полицейских, во время фестиваля студентка проводила пикетирование, демонстрируя прохожим экран своего мобильного телефона с пацифистским лозунгом, сообщил 20 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Сама Тихонина признала вину, но отказалась давать показания по делу. Судья признал ее виновной, назначив штраф в 40 тысяч рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте суда.

Комментариями Тихониной относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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