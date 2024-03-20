Стало известно о намерении племянника Кадырова купить активы "Данон Россия"

Якуб Закриев может стать одним из совладельцев компании Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone), сообщили сегодня "Ведомости" со ссылкой на близкий к компании источник. По данным издания, достигнута договоренность о продаже компании российским инвесторам - производителю готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племяннику главы республики Рамзана Кадырова Якубу Закриеву, который руководил компаний до 13 марта. пока она на находилась во временном управлении Росимущества.

По данным источника издания, покупатели намерены заплатить за компанию в равных долях, 50% на 50%, но «на бумаге, т. е. официально, компанию вряд ли разделят пополам». То, что в активах Danone в России заинтересованы «Вамин Татарстан» и Закриев, подтвердили близкий к правительству России источник и представитель финансовой компании.

При этом цена компании может быть существенно снижена. Так, гендиректор "INFOLine-аналитики" Михаил Бурмистров назвал справедливой стоимость актива без учета портфеля брендов в 60 миллиардов рублей, а со всеми брендами - около 80 миллиардов рублей, говорится в публикации

Однако Financial Times в феврале, ссылаясь на документы, называла фигурирующую в переговорах сумму около 17,7 миллиардов рублей, сообщило сегодня издание Forbes.

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