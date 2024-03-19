Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

19 марта 2024, 08:14

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Из-за ухудшения погоды на территории Грузии приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 17 марта на границе России и Грузии скопилось больше тысячи грузовых автомобилей, водители которых ожидали разрешения на проезд через КПП "Верхний Ларс". Автомобильные очереди возникли из-за того, что ранее из-за непогоды было ограничено движение по Военно-Грузинской дороге. 18 марта все ограничения на трассе были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

На Военно-Грузинской дороге ограничено движение транспорта, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации", – сказано в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет +3 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 20 марта также ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +0 градусов, а скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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