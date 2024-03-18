Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

18 марта 2024, 05:44

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После расчистки дорожного полотна отменены введенные ранее ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщили в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 17 марта было разрешено движение по Военно-Грузинской дороге автобусов и легковых машин, запрет на проезд грузовиков был сохранен.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

После расчистки дорожного полотна разрешен проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня ночью в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях", – сказано в сообщении.

Напомним, движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с вечера 15 марта из-за непогоды на территории Грузии. На утро 17 марта разрешения не проезд ожидали больше тысячи грузовых автомобилей.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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