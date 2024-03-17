Очередь из тысячи грузовиков скопилась на границе России с Грузией

17 марта 2024, 04:03

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Открытия Военно-Грузинской дороги с российской стороны ожидают больше тысячи грузовых автомобилей. Трасса временно закрыта из-за непогоды.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно данным на 3:50 мск, в ожидании находятся 1007 автомобилей. Такое количество автомобилей зарегистрировано в электронной очереди для большегрузного (крупногабаритного) транспорта на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 19:10 мск 15 марта в связи с непогодой на территории Грузии. С 23:45 мск дорога закрыта для всех видов транспорта, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.