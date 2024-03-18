Члены избиркомов в Сочи назвали завышенными данные о явке на выборах

18 марта 2024, 16:15

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Явка избирателей в Сочи составила 96,85%, Владимир Путин набрал 97,3% голосов, отчитались представители властей. Озвученные данные о явке значительно превышают реальное число проголосовавших, указали члены избирательных комиссий.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи голосование на выборах президента прошло в атмосфере предрешенности, а в полдень 17 марта, на который оппозиция готовила акции протеста, на избирательных участках появились силовики. Некоторые сочинцы в знак протеста портили свои бюллетени, рассказали сами избиратели.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

По данным, полученным из территориальных избирательных комиссий после обработки 100% бюллетеней, в Сочи явка избирателей на выборах президента составила 96,85%, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы мэрии.

"Действующий глава государства Владимир Путин набрал 97,3% голосов. Остальные кандидаты в сумме набрали около двух процентов голосов, они распределились следующим образом: Николай Харитонов – 1,14%, Владислав Даванков – 0,7%, Леонид Слуцкий – 0,6%", - сказала она.

По данным ТИК Сочи «Приморская», «Адлерская», «Хостинская» и «Лазаревская», в Адлере голоса 101 382 из 107 935 избирателей отданы за Путина, в Центральном районе из 62 358 избирателей 58 855 также проголосовали за Путина, в Хостинском - 77 690 из 82 271, в Лазаревском районе - 71 472 из 75 411.

Член одной из ТИК, представившаяся Ольгой, сегодня назвала эти показатели «нереальными». "Меня отправили вчера домой до подсчета голосов. Спорить не стала. Бесполезно. Выгнали бы с полицией и придумали какую-то провокацию. Я ушла домой до подсчета голосов. У нас на участке 1000 избирателей. Пришло, когда я была на участке, не более 400 и то бюджетники, но утром 18 марта мне сказали, что результаты проголосовавших - почти под тысячу. Реально проголосовало в два раза меньше, и много недействительных бюллетеней было. Это я видела своими глазами. На деле оказалось ни одного", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Член участковой комиссии Ирина также сообщила о двукратном увеличении в итоговых подсчетах числа голосующих на ее участке. Она отметила, что сегодня утром не могла получить из территориальных комиссий итогов подсчетов. «Звонила в ТИКи, чтобы получить результаты по Сочи, но ни от кого из членов ТИКов не могла их добиться», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", не исключив, что в это время велась подготовка нужного властям итога голосования.

Наблюдатель Марина предположила, что "задача была показать высокую явку, а значит высокий патриотический подъем и поддержку прежнего президента". "Со своей стороны могу отметить, что явка была как обычно – из-под палки гнали бюджетников, накручивали на выездных голосованиях с выносными урнами, делали вбросы", - сказала наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что в условиях отсутствия какого-либо сопротивления со стороны независимых членов ТИК и наблюдателей приписать Путину нужное число процентов голосов "было намного проще, чем в другие разы".

Материалы о голосовании на выборах президента "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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