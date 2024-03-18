Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию армии после публикации в память о Навальном

18 марта 2024, 02:48

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Жан-Мишель Отелли оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. Адлерский суд Сочи усмотрел правонарушение в перепосте публикации о смерти Навального с призывом прийти на избирательные участки в полдень 17 марта.

"Кавказский узел" писал, что согласно версии УФСИН, Алексей Навальный 16 февраля скончался в колонии после резкого ухудшения самочувствия. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Житель Сириуса Жан-Мишель Отелли признан виновным в дискредитации армии, ему суд назначил административный штраф в 30 тысяч рублей, следует из постановления Адлерского районного суда Сочи.

По версии следствия и суда, Отелли «является владельцем телеграм-чата «Оппозиционный шот», в котором разместил запись другого телеграм-канала. В публикации ответственность за смерть Навального возлагается на власти России, к ней добавлены хэштег пацифистского характера, хештег акции с призывом прийти на участки 17 марта в полдень и #свободуполитзаключенным. Суд расценил эти действия как дискредитацию армии, следует из постановления суда. В постановлении указано, что Отелли полностью признал вину, это обстоятельство и раскаяние признаны смягчающими обстоятельствами.

Как следует из информации на сайте profi.ru, где Отелли предлагает свои услуги как репетитор по обществознанию, истории, конституционному праву, он четыре года учился в МГУ на факультете политологии, проходил курс Совета Европы «Европейская программа образования в области прав человека для юристов», летние школы Высшей школы экономики о противодействии коррупции, школу прав человека имени Елены Боннер и другие образовательные программы в российских и зарубежных структурах.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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