Грузинский "Либерти банк" облегчил пенсионерам кредиты после протестов активистов

16 марта 2024, 08:36

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Ответственный за выдачу пенсий грузинский "Либерти банк" согласился снизить ставку по кредитам для пенсионеров с 31 процента до 26 процентов. Пенсионеры отметили, что это решение незначительно повлияет на их долговые обязательства. Ранее против высоких процентов по кредитам для пожилых неоднократно протестовали активисты.

Как информировал "Кавказский узел", ранее активисты в Грузии неоднократно проводили акции протеста с требованием снизить процентные ставки по кредитам для пенсионеров. На одной из таких акций протеста 1 мая 2023 года в Тбилиси были задержаны два активиста. Они протестовали около "Либерти банка" против завышенных кредитных ставок для пенсионеров.

"Либерти банк" – единственный в Грузии банк, ответственный за выдачу пенсий и пенсионных кредитов, он обслуживает свыше 1,5 миллиона человек. До недавнего времени ставки по кредитам для пенсионеров в Грузии составляли более 30 процентов годовых. Кредиты выдаются без залога, а в случае смерти заемщика на его семью долговые обязательства не распространяются. В конце января омбудсмен Грузии заявил о нарушении банком прав тысяч пенсионеров, которым он ранее выдал кредиты, передал 15 марта телеканал "Общественный вещатель".

Руководство "Либерти банка" объявило, что после переговоров с властями снизит процентную ставку по кредитам для пенсионеров, рассказал сотрудник банка.

Процентные ставки будут снижены пенсионерам, которые брали кредиты до 1 января 2023 года, когда процентная ставка была 31% годовых. Ставка должна быть снижена на 4%, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте банка сообщается, что новые условия кредитования начали действовать с 15 марта и что они скорректированы для 150 000 пенсионеров. Процентная ставка будет равна проценту выданных кредитов на обновленных условиях, сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Решение о снижении процентных ставок было принято после встречи гендиректора "Либерти банка" Беки Гогичаишвили с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и исполняющим обязанности президента Нацбанка страны Натией Турнавой.

Процентная ставка будет снижена до 26% годовых, уточнил 15 марта в эфире телеканала "Общественный вещатель" Гогичаишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пока неизвестно, когда пенсионеры смогут оплачивать кредиты по новым условиям, рассказала пенсионерка Шорена. Она уточнила, что взяла в кредит 2100 лари (около 790 долларов) в "Либерти банке" в августе 2022 года сроком на три года.

"Сейчас мы платим по 112 лари 58 тетри (около 42 долларов). Мы были в банке, но нам сказали, что пока неясно, когда мы сможем платить сниженные проценты. Но, как мы посчитали, мы должны будем платить приблизительно по 103 лари 83 тетри (около 39 долларов). То есть мы будем платить приблизительно на 9 лари меньше (около 3 долларов)", – сказала Шорена корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Марина рассказала, что в январе 2022 года взяла в кредит 2500 лари (около 940 долларов). "Мы платили 134 лари (около 50 долларов). Пока мы точно не знаем, но как мы посчитали, в месяц нам придется платить 123 лари 58 тетри (около 46 долларов). Разница составляет 4 доллара, и это деньги небольшие", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С 2023 года для пользователей пенсионных кредитов определены новые условия, а соглашением, подписанным между властями и "Либерти банком", установлена специальная формула, на основании которой ставка по пенсионному кредиту должна рассчитываться следующим образом – шестимесячный индекс TIBR плюс 15%. Индекс TIBR – это индекс межбанковской ставки Тбилиси, который равен ставке рефинансирования Нацбанка Грузии. Согласно условиям, ставка пенсионных кредитов должна находиться в пределах 23-24%, отметил телеканал "Общественный вещатель", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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