Ереван обвинил Баку в уничтожении хачкара XIII века

16 марта 2024, 07:41

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Власти Азербайджана уничтожили на территории Карабаха хачкар XIII века. Эти памятники армянской культуры включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО, заявил Научно-исследовательский центр культурно-исторического наследия.

Как информировал "Кавказский узел", 9 марта карабахские активисты потребовали внимания властей Армении к разрушению памятников культуры. Они заявили, что властям Армении следует призвать международное сообщество вмешаться и остановить разрушение властями Азербайджана памятников культуры в Нагорном Карабахе, поскольку оно противоречит Гаагской конвенции о защите культурных ценностей.

Власти Азербайджана разрушили мемориальный комплекс памяти армянским воинам, погибшим в Карабахской войне, уничтожен также хачкар (каменная стела с резным изображением креста), датируемый 1224 годом, отметил своей странице в Facebook* Научно-исследовательский центр культурно-исторического наследия при Минкультуры Армении, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Мемориальный комплекс с хачкаром располагался в карабахском селе Цар Шаумяновского района (азербайджанское название села – Зар, – прим. "Кавказского узла"), сказано в публикации.

"В сети появились фотографии, которые свидетельствуют, что хачкара XIII века в селе Цар нет. Мониторинг и поиск физического состояния хачкара остались безрезультатными. С учетом политики Азербайджана в отношении армянского культурно-исторического наследия, можно предположить, что этот уникальный образец хачкара уничтожен", – считают в Научно-исследовательском центре.

Искусство создания армянских хачкаров в 2010 году включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, подчеркивается в сообщении.

На 07.40 мск 16 марта на сайтах Минобороны Азербайджана, прокуратуры страны, а также на сайте Минкультуры Азербайджана нет комментариев относительно заявления Научно-исследовательского центра культурно-исторического наследия.

Напомним, 6 марта стало известно, что в Карабахе были разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны. Властям Армении следует призвать международное сообщество вмешаться и остановить разрушение властями Азербайджана памятников культуры в Нагорном Карабахе, поскольку оно противоречит Гаагской конвенции о защите культурных ценностей, заявили карабахские политики и активисты.

Президент Азербайджана дал указание снести здание парламента Нагорного Карабаха в Ханкенди, чтобы укрепить свои позиции в глазах азербайджанского общества, заявил руководитель азербайджанского Общества охраны исторического наследия Надыр Исмизаде.

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