Суд в Кабардино-Балкарии отказался отменить штраф Тамерлану Иванову

15 марта 2024, 05:30

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Нальчанин Тамерлан Иванов, признанный виновным в дискредитации военных за пацифистскую надпись на рюкзаке, обжаловал штраф, но Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался отменить наказание.

Как сообщал "Кавказский узел", жителя Нальчика Тамерлана Иванова задержали за пацифистскую надпись на рюкзаке, изъяв телефон и рюкзак. На него составили административные протоколы за неповиновение законному требованию правоохранителя и дискредитацию армии. По первому протоколу он был оштрафован на четыре тысячи рублей, по второму - на 30 тысяч рублей.

Иванов обжаловал решение о штрафе с помощью адвоката. Защита указывала на отсутствие состава административного правонарушения в его действиях: согласно жалобе, суд первой инстанции не исследовал доказательства, - а именно листок бумаги с пацифистской надписью, прикрепленный, согласно постановлению суда, к рюкзаку Тамерлана. Фотографии этой надписи в материалах полиции также отсутствуют, отмечала адвокат.

“Факт того, что буква Z на листе бумаги была перечеркнута, является домыслом сотрудников полиции, задержавших Иванова (...) Утверждение суда, что буква Z является символом СВО, не имеет какого-либо официального подтверждения. Ни руководство МО, ни главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации не принимали распоряжений или указа о придании латинской букве Z какого-либо символического назначения”, - цитируется жалоба в решении Верховного суда КБР.

Сам Тамерлан Иванов пояснил в суде первой инстанции, что прикрепил листок с пацифистским лозунгом к своему рюкзаку “под впечатлением от стихотворения великого русского поэта Евтушенко”. Виновным себя мужчина не признал. На апелляционном заседании он лично не присутствовал, интересы Иванова представляла адвокат, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Суд отверг доводы адвоката, приняв во внимание утверждения сотрудников полиции из материалов административного дела. По мнению судьи, доказательства по делу были оценены “полно и всесторонне”, Иванов же “реализовал свое право на высказывание гражданской позиции без учета ограничений, установленных федеральным законом”, а его действия были направлены “на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации и ее граждан”.

Относительно значения латинских букв "Z" и "V" судья пояснил, что они “нанесены на военную технику Вооруженных Сил Российской Федерации и ассоциируются с ними, что является общеизвестной информацией, не подлежащей доказыванию”. Штраф, назначенный Иванову, он оставил в силе.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого приверженцев пацифистских взглядов стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследование

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