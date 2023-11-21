21 ноября 2023, 11:15

Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за пацифистскую надпись на рюкзаке

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Пацифистскую надпись на рюкзаке суд в Нальчике признал дискредитацией армии, оштрафовав местного жителя Тамерлана Иванова на 30 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", жителя Нальчика Тамерлана Иванова задержали за пацифистскую надпись на рюкзаке, изъяв телефон и рюкзак На него составили административные протоколы за неповиновение законному требованию правоохранителя и дискредитацию армии. По первому протоколу он был оштрафован на четыре тысячи рублей.

Нальчикский городской суд оштрафовал местного жителя Тамерлана Иванова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за пацифистской надписи на рюкзаке, сообщил сам Иванов правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жителей юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Пенсионер из Адыгеи оштрафован за комментарии в соцсетях", "Шесть дел о дискредитации армии заведено на ставропольчанку", "Стали известны подробности дела Багомеда Багомедова".

Автор: "Кавказский узел"

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