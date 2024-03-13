Уроженец Кубани задержан по подозрению в подготовке терактов

13 марта 2024, 11:55

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В Калужской области задержан уроженец Кубани, подозреваемый в подготовке двух терактов в Брянске, сообщил источник в силовых структурах.

21-летний уроженец Краснодарского края задержан в Калужской области по подозрению в подготовке взрывов у административных зданий в Брянске, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, утром 12 марта охранник «Брянскмежрегионгаза» сообщил о молодом человеке, оставившем подозрительный пакет на крыльце здания. Позднее с аналогичным сообщением в полицию обратился охранник «БрянскЭнерго», пишет сегодня издание "Калужские новости".

По данным экспертов, в пакетах находились кустарным способом изготовленная взрывчатка, а также мобильный телефон и портативный зарядный блок. После задержания молодой человек рассказал, что хотел отправиться в зону военной операции и участвовать в боевых действиях на стороне Украины, в связи с чем ему было поручено устроить теракты у административных зданий в Брянске за вознаграждение в 180 тысяч рублей и помощь с выездом за границу, пишет издание.

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