13 марта 2024, 10:38

Житель Ростовской области заподозрен в работе на спецслужбу Украины

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Силовики задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщили в ФСБ.

Житель Ростовской области задержан по подозрению в работе на Службу безопасности Украины, сообщает пресс-служба областного УФСБ.

"Установлено, что россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Дело расследуется по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), говорится в публикации. Эта статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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