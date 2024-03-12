Строительство терминала в порту Поти вызвало протест горожан

12 марта 2024, 02:22

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Группа жителей Поти попытались перекрыть улицу Самегрело, протестуя против строительства терминала в порту, где, как они считают, будут перерабатывать опасные грузы. Представители властей пытались убедить людей, что строится обычный контейнерный терминал.

На улице Самегрело в Поти местные жители провели акцию протеста против местного цементного завода и строительства мультимодального терминала. Их возмутило в первую очередь то, что стройка ведется в непосредственной близости от домов. Жители пытались перекрыть улицу, но полиция запретила сделать это.

"По имеющейся информации, опасные отходы должны перерабатываться на терминале. Мы опасаемся за здоровье наших детей. Тем более рядом работает цементный завод", - сказал журналистам "Мтавари архи" один из участников акции

"Жизнь невыносима, пыль на улице и в доме. На нас никто не обращает внимания. Я обращался в мэрию, обращался в Минздрав, Минсельхоз - ни от кого ответа не получил", - сказал другой участник акции.

Строительство терминала прокомментировал заместитель мэра муниципалитета Поти Мамука Папаскири, который вместе с представителями строительной компании специально приехал в город и встретился с протестующими. По его словам, на указанном терминале будут отгружаться контейнеры и никакой опасности для жителей нет.

«Здесь строится контейнерный терминал, который предусматривает перевозку контейнеров. В настоящее время ведутся земельные работы, строительная компания имеет все соответствующие документы. Я приехал узнать, с чем сталкивается население, встретился с представителем компании. Договоренность пока не достигнута, но население интересует, какой именно терминал строится, кто строит, какая страна является представителем. Инвестор планирует провести презентацию, чтобы местные жители знали, что планируется в будущем», - сказал Папаскири "Интерпрессньюс".

"Кавказский узел" писал и ранее про акции, которые проводили жители Грузии, протестуя против строительства различных промышленных объектов. К примеру, в декабре 2023 года против строительства ГЭС на реке Терек выступили жители села Горисцихе и Сиони Казбеговского муниципалитета.

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