Трем республикам СКФО выделены компенсации за содержание беженцев из Палестины

10 марта 2024, 15:40

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Правительство России направило восьми регионам, в том числе трем республикам Северного Кавказа, компенсации расходов на размещение и питание палестинских беженцев. Наибольшая сумма выделена Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2023 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. В январе правительство Дагестана дополнительно выделило 15 миллионов рублей на проживание и питание беженцев.

К 28 февраля в Дагестан прибыли 183 беженца из сектора Газа, сообщило правительство республики.

Правительство России выделило регионам, принимающим российских и иностранных граждан из Палестины, 17,76 миллиона рублей из резервного фонда кабмина на возмещение "понесенных в 2023 году субъектами Российской Федерации расходов на размещение и питание указанных граждан в течение необходимого срока (но не более 6 месяцев) в пунктах временного размещения и питания", говорится в распоряжении правительства, датированном 6 марта и размещенном 9 марта на сайте "Официальное опубликование правовых актов".

Компенсации выделены "из расчета за временное размещение - до 913 рублей на человека в сутки, за питание - до 415 рублей на человека в сутки", отмечается в распоряжении.

В списке получателей – восемь регионов, в том числе три республики СКФО: Дагестан, Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Деньги также выделены Калужской, Липецкой, Московской, Тверской и Челябинской областям.

Наибольшая сумма (7,26 миллиона рублей) выделена Дагестану. Ингушетии направлено 1,99 миллиона, Карачаево-Черкесии – 0,53 миллиона, Калужской области – 3,68 миллиона, Липецкой – 0,73, Московской – 3,44 миллиона, Тверской и Челябинской областям - 47,9 тысячи и 57,9 тысячи рублей соответственно, указано в документе.

Напомним, 40 беженцев из Палестины, в том числе 26 детей, прибыли 21 декабря 2023 года в Карачаево-Черкесию. Всех прибывших разместили на базе отдыха в Теберде. Им обеспечено проживание, питание, ведется оформление документов, благотворительные организации предоставляют одежду беженцам, рассказали представители организаций, оказывающих помощь переселенцам.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил в декабре 2023 года, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины. 12 декабря 2023 года в Ингушетию прибыла первая группа беженцев, а 13 декабря 2023 года – еще 18 беженцев. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

Многие прибывшие в Ингушетию беженцы имеют высшее образование и преподают жителям республики английский и арабский языки. Барьером остается незнание русского языка, однако палестинцы продолжают усердно его изучать, рассказали сотрудники местных волонтерских организаций.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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