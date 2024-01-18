Беженцы из Палестины. Фото : правительство Дагестана/Telegram

18 января 2024, 15:01

В Дагестане увеличены расходы на проживание беженцев из Палестины

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Правительство Дагестана дополнительно выделило 15 миллионов рублей на проживание и питание прибывших в республику палестинских беженцев.

"Кавказский узел" писал, что 21 ноября 2003 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. На базе отдыха под Махачкалой к 9 января были размещены 156 переселенцев из Палестины, в том числе 81 ребёнок. 62 человека уже получили российские паспорта, решается вопрос правового статуса других переселенцев, сообщила администрация главы республики. Более 30 переселенцев готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения, отчитался глава Минтруда республики. 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане, сообщил республиканский омбудсмен после встречи с беженцами.

Для организации проживания палестинских беженцев выделено еще 15 миллионов рублей, сообщило сегодня правительство Дагестана. Эти деньги будут направлены на организацию временного размещения и питания палестинских беженцев, которые находятся в пункте временного размещения. На базе отдыха под Махачкалой проживают 157 человек, прибывших из сектора Газа, в том числе 75 взрослых и 82 ребенка, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Дагестана.

Прием переселенцев из Палестины организован по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Защита заявила о фальсификации дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы", "Глава аэропорта Махачкалы отчитался о затратах на ремонт после беспорядков", "Кадыров рапортовал о строительстве жилья для беженцев из Палестины".

Автор: "Кавказский узел"

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