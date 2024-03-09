Член избиркома на Кубани оштрафован за дискредитацию армии

09 марта 2024, 18:24

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Суд в Славянске-на-Кубани приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей члена участкового избиркома Виктора Евдошенко, признав его виновным в дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Горсуд Славянска-на-Кубани оштрафовал на 30 тысяч рублей члена избирательной комиссии от КПРФ Виктора Евдошенко по статье о дискредитации армии, сообщил сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Поводом для штрафа стало видео, размещенное в чате комиссии в WhatsApp**, в котором содержалась критика действий российской армии на Украине. "Дело возбудили по доносу коллеги Евдошенко по избирательной комиссии", - отмечается в публикации.

Виктор Евдошенко был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка обновлена 6 марта, в ней размещен текст постановления, датированного 4 марта. По данным суда, 26 января Евдошенко разместил в группе УИК 42-36 мессенджера ссылку на видеозапись "с Ютуба под названием «Срочные новости, очередной скандал»". "Чем осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - решил судья Николай Мироненко.

Евдошенко в суде не признал вину в административном правонарушении, отмечается в публикации. "Вина Евдошенко В.И.в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2024 г., объяснениями свидетеля, объяснениями правонарушителя, протоколом исследования предметов и документов", - говорится в документе.

Для привлечения Виктора Евдошенко к административной ответственности потребовалось согласие и.о. прокурора Краснодарского края, поскольку "член комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Российской Федерации", отметил суд.

"Обстоятельств, смягчающих, отягчающих наказание, судом не установлено. С учетом изложенного, суд считает возможным назначить Евдошенко В.И. наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в виде штрафа", - указано в постановлении.

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