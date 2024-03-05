Публикации в мессенджере обернулись краснодарцу арестом и штрафом

05 марта 2024, 12:36

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Суд в Краснодаре арестовал на 30 суток и оштрафовал на 250 тысяч рублей местного жителя, признав, что его публикации в мессенджере содержали пропаганду нацистской атрибутики, а также дискредитировали российских военных.

Согласно материалам дела, житель Краснодара в своем канале в мессенджере разместил нацистские лозунги, являющиеся установленной атрибутикой приветствия. Силовики составили на него два материала. По каждому из них суд назначил краснодарцу аресты по 15 суток, признав виновным по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Кроме того, по версии следствия, краснодарец в своем канале в мессенджере размещал сведения, дискредитирующие российских военнослужащих. Силовики составили на него пять материалов. По каждому из них суд оштрафовал краснодарца на 50 тысяч рублей, признав виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России", сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Итог: 30 суток административного ареста и 250 000 рублей штрафа", – уточнила пресс-служба.

Комментариев от представителей жителя Краснодара не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 4 марта стало известно, что жителю Приморско-Ахтарска Геннадию Владимирову предъявлены обвинения в повторной дискредитации армии и призывах к терроризму, экстремизму и антигосударственной деятельности.

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