Ингушетия стала худшим регионом России по уровню безработицы

04 марта 2024, 02:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушетия заняла последнее место рейтинга регионов России по уровню безработицы, которая достигла в республике 27,4%. Более 10% уровень безработицы также в Дагестане и Чечне.

Как писал "Кавказский узел", по данным Росстата, в 2022 году меньше всего безработных было в Волгоградской области. Последнее же место рейтинга заняла Ингушетия, где работы нет у 28,4% жителей. В аутсайдерах также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан и Северная Осетия.

Рейтинг регионов России по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года опубликовало сегодня, 4 марта РИА "Новости". В целом уровень безработицы в стране оценивается в 2,9%, что на 0,8% ниже, чем годом ранее. Безработица в 79 регионах снизилась, в четырех - не изменилась, в двух - выросла.

Среди регионов юга России наименьший уровень безработицы - в Краснодарском крае, который занял 18 место с показателем 2,1%. Волгоградская область - на 39 месте (2,7%), Ростовская область - на 44 месте (2,8%), Астраханская область - на 57 месте (3,3%), Ставропольский край - на 65 месте (3,6%), Адыгея - на 67 месте (3,7%), Калмыкия - на 76 месте (5,9%), Карачаево-Черкесия - на 79 месте (8,4%), Северная Осетия - на 81 месте (8,6%), Кабардино-Балкария - на 82 месте (8,8%), Чечня - на 83 месте (10,4%), Дагестан - на 84 месте (12,5%), Ингушетия - на 85, последнем месте (27,4%).

Для сравнения - уровень безработицы в регионе-лидере рейтинга Чукотском автономном округе составляет 1%.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.