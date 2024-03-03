Два альпиниста из Якутии эвакуированы с Эльбруса

03 марта 2024, 03:51

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Альпинист из Якутии получил травму, находясь на высоте более пяти тысячи метров на Эльбрусе. Спасатели помогли ему и напарнику спуститься до станции Гара-Баши.

Альпинист из Якутска, находясь на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров получил травму ноги. Он находился в составе зарегистрированной группы из двух человек.

Сообщение спасатели получили днем 2 марта. На место выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России. Добрались до альпинистов они к вечеру того же дня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В ночь с 2 на 3 марта оба альпиниста были эвакуированы в районе станции Гара-Баши на высоте 3750 метров. От дальнейшей помощи они отказались, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 февраля с Эльбруса были эвакуированы альпиниста из России и гид из Казахстана.