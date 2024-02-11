Два альпиниста спасены на Эльбрусе

11 февраля 2024, 00:58

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Альпинистка из России и гид из Казахстана запросил помощи, находясь на высоте пять тысяч метров на Эльбрусе. Спасатели помогли им спуститься до станции Гара-Баши, от дальнейшей помощи альпинисты отказались.

Вечером 10 февраля спасатели в Кабардино-Балкарии получили сообщение о помощи от двух альпинистов, которые пострадали на Эльбрусе.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, группа из двух альпинистов находится на высоте пяти тысяч метров. По предварительной информации, это российская альпинистка и гид из Казахстана, пишет "Интерфакс".

Альпинисты сообщили, что получили обморожение конечностей. К ним на помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, информирует ТАСС.

Альпинистам помогли спуститься до станции Гара-Баши, расположенной на высоте 3850 метров, от дальнейшей помощи они отказались, сообщает МЧС по Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2023 года на Эльбрусе погиб турист из Белоруссии.

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