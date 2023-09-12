12 сентября 2023, 23:57

Альпинист из Белоруссии погиб на Эльбрусе

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Турист из Белоруссии сорвался с высоты более пяти тысяч метров, спасатели эвакуировали его тело, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор". 

Сообщение о том, что на горе Эльбрус 40-летний турист из Белоруссии сорвался на Эльбрусе с высоты 5400 метров, поступило сегодня в 13.15 мск, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, турист находился в составе незарегистрированной группы. От полученных травм он скончался на месте. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали тело погибшего туриста и передали следователям, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 августа житель Краснодара сорвался с горы Эльбрус на высоте пяти тысяч метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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