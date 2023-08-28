Турист из Краснодара погиб при падении с Эльбруса

28 августа 2023, 02:54

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Житель Краснодара сорвался с горы Эльбрус на высоте пять тысяч метров и получил травмы, не совместимые с жизнью.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел 27 августа в первой половине дня.

Турист находился в составе группы из 14 человек. В момент трагедии они находились на высоте пять тысяч метров. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Его тело эвакуировали на вертолете спасатели в поселок Терскол и передали следователям, пишет "Интерфакс".

Погибшим оказался основатель и руководитель проекта "Курсы разведки" и центра огневой подготовки "Восток", ветеран боевых действий Александр Волошин, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 июля два туриста пострадали, сорвавшись со скалы на перевале Цаннер в Кабардино-Балкарии.

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