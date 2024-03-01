Мобилизованный из Чечни осужден условно за отказ ехать на Украину

01 марта 2024, 17:53

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Суд в Ростове-на-Дону признал законным вынесенный военным судом в Чечне приговор мобилизованному Али Шебедиеву, который отказался повторно ехать в зону военной операции, он приговорен к двум годам условно.

Мобилизованный Али Шебедиев обжаловал в Южном окружном военном суде приговор, вынесенный Грозненским гарнизонным военным судом. Шебедиев был обвинен в неисполнении приказа командира (часть 2.1 статьи 332 УК РФ предусматривает от двух до трех лет лишения свободы).

Как следует из апелляционного постановления, опубликованного на сайте Южного окружного военного суда, 3 августа 2023 года Шебедиев, «желая уклониться от участия в боевых действиях, после доведения до него приказа врио начальника штаба указанной воинской части, отказался от убытия в район проведения специальной военной операции». Шебедиев в жалобе указал, что его действия следует трактовать как дисциплинарный проступок. В жалобе он пояснил, что причиной отказа послужила смерть близкого родственника, а в суде первой инстанции он не признавал вину. Обвинение просило оставить приговор без изменений.

Суд отказался удовлетворить жалобу и изменить приговор, отметив, что Шебедиев отказался убыть именно для участия в боевых действиях в зоне специальной военной операции, и суд и следствие правильно квалифицировали его деяние. Суд признал смягчающим наказание обстоятельством наличие у осужденного малолетних детей, его участие в специальной военной операции и полученное ранение, а также статус ветерана боевых действий.

"Кавказский узел" также писал, что 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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