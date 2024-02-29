Предложение об амнистии заключенных внесло раскол в грузинскую оппозицию

29 февраля 2024, 09:58

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Часть оппозиции в Грузии предложила провести амнистию, поскольку считает, что тюрьмы переполнены, а законы в стране слишком суровы. Другая часть оппозиционеров выступила против. В частности, член оппозиционной партии "Лело" Саломе Самадашвили отметила, что помилованы будут осужденные за коррупцию. При этом спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал не допустить освобождения Михаила Саакашвили.

Автором внесенного в парламент Грузии законопроекта об амнистии выступает партия "Гирчи", соавторами – "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", а также депутаты Алеко Элисашвили, Хатия Деканоидзе и Тариэл Накаидзе. В законопроекте предлагается сократить на четверть срок наказания людям, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, наполовину – осужденным за менее тяжкие преступления и преступления, связанные с наркотиками и превышением должностных полномочий. Пожизненное заключение предлагается заменить на 30 лет.

Оппозиционеры в пояснительной записке отметили, что Грузия лидирует по количеству заключенных в Европе, а Уголовный кодекс страны является более репрессивным, чем советское законодательство, передал 28 февраля телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Принцип нулевой терпимости, провозглашенный при предыдущем правительстве, был сохранен и расширен нынешней правящей партией "Грузинская мечта". Суд, как система контроля и наказания простых людей со стороны правящей силы, и по сей день остается политически управляемым инструментом и, к сожалению, не трансформировался в надежный институт", – подчеркнули оппозиционеры в пояснительной записке.

На текущем этапе ведутся консультации о поддержке законопроекта остальной частью оппозиции. Лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия заявил, что амнистия будет распространяться на всех заключенных, включая бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Эта амнистия будет распространяться и на людей, обвиняемых в более тяжком преступлении, чем Михаил Саакашвили. Я делаю эту амнистию не из-за Михаила Саакашвили. Я делаю эту амнистию, чтобы вышли из тюрьмы вместе с Михаилом Саакашвили фактически половина людей, которые находятся в заключении", – сказал 28 февраля в эфире телеканала "Формула" Хвичия, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

При этом, некоторые оппозиционеры выступили против амнистии.

Недопустимо, чтобы осужденные за должностные преступления были амнистированы, считает член политической группы "Грузия" Александр Моцерелия. "Если мы посмотрим на историю и дадим ей оценку сегодня, то для нас недопустимо идти на уступки должностным преступлениям", – сказал в эфире телеканала "Формула" Моцерелия, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Законопроект об амнистии опасен для грузинского общества, считает член оппозиционной партии "Лело" Саломе Самадашвили. "Эта амнистия представлена в опасной для общества форме, потому что она подразумевает амнистию людей, опасных для общества, а также в принципе мы считаем ее пустой амнистией за должностные преступления и фактическую коррупцию, в условиях, когда одним из главных вызовов этого государства является коррупция", – сказала в эфире телеканала "Формула" Самадашвили, перевод слов которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил против амнистии Саакашвили. "Он создал в Грузии систему пыток и унижения людей. Наш долг перед жертвами режима Михаила Саакашвили – обеспечить, чтобы он полностью отбыть наказание", – сказал в эфире телеканала "Формула" Папуашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября

2021 года и был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку. Защита неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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