Грузинские пограничники отказали во въезде российскому активисту

27 февраля 2024, 00:28

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Пограничники не пустили в Грузию российского активиста Максима Иванцова, он связал это со сбором подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты России Бориса Надеждина. Иванцов добавил, что запрашивал политическое убежище, однако столкнулся с угрозами и был вынужден улететь в Венгрию.

"Кавказский узел" писал, что неправительственная организация "Центр социальной справедливости", попросила Конституционный суд отменить дискриминационную норму закона "О правовом положении иностранцев", так как произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства. Грузинские пограничники нередко отказывают во въезде в страну известным гражданам России, в том числе журналистам и правозащитникам. Так, в ноябре 2023 года пограничники не пустили в Грузию для выступления российского стендап-комика Гарика Оганисяна. В начале июня 2023 года публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты. Ранее грузинские пограничники не пустили в страну менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую.

Максим Иванцов — активист, глава неправительственной организации Frame, которая предоставила помещение для сбора подписей в Тбилиси за регистрацию Бориса Надеждина кандидатом на выборах президента России, получил отказ во въезде в Грузию.

Максим Иванцов убежден, что его недопуск в Грузии связан со сбором подписей за Бориса Надеждина. "Меня не пустили, потому что мы предоставили место для сбора голосов за Бориса Надеждина. Уже давно заметно, что грузинское правительство болезненно реагирует не только на публичные заявления о грузинской политике, но и на российских антипутинских активистов", - сказал он в эфире телекомпании "Формула". Он отметил, что был вынужден улететь в Венгрию.

30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов. 8 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку. Жалоба политика на отказ в регистрации кандидатом в президенты России оставлена без удовлетворения.

В Telegram-канале центра Frame Иванцов рассказал подробности случившегося. По его словам, по прибытии в Грузию его попросили вернуться на паспортный контроль. "Выдали бумажку, в которой написано, что не впустили. Я думал, будет написано традиционное для таких случаев основание "иные причины", но и этого основания на бумажке не написано. Сотрудники полиции предлагали узнать причины на их сайте, но уже когда я буду находиться в другой стране", - написал Иванцов .

По его словам, он запросил политическое убежище. "Они повели меня в самолет. Нас встречал капитан корабля. Я при нем попросил политическое убежище, сказал, что не хочу лететь как минимум до того момента, пока не поговорю с адвокатом и не узнаю про свои права при отказе во въезде и про право на убежище (по закону они должны автоматом взять вопрос на рассмотрение). Просил бумагу и ручку, чтобы написать ходатайство. В ответ меня угрожали отправить в Москву. Капитан самолета сказал полицейским, что то, что они делают — незаконно и отказался взять меня на борт", — сообщил Иванцов.

После этого силовики закрыли его в комнате, "предварительно досмотрев и забрав большую часть вещей, в том числе всю технику". "Никаких бумаг о досмотре и содержании взаперти не было составлено. Сотрудники полиции регулярно приходили и давили на меня, чтоб я улетел. Через 16 часов, проведённых в нейтральной зоне аэропорта, я сдался и временно улетел. Но я буду пробовать въехать в Грузию еще и еще. Я буду обжаловать и само решение, и обращение со мной и дойду до ЕСПЧ. Я хочу жить в стране, которую очень люблю и которая для меня стала домом. Я хочу, чтобы каждый невъезд подлежал огласке и наносил репутационный ущерб людям, которые стоят за подобными решениями. Только с помощью огласки можно прекратить недопуски", - заявил он.

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили.

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