Ростовчанин оштрафован за экстремистский лозунг

26 февраля 2024, 03:35

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Житель Ростова-на-Дону Алексей Евдокимов оштрафован на 30 тысяч рублей за экстремистский лозунг. Суд решил, что, произнеся его, он дискредитировал российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Советский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал местного жителя Алексея Евдокимова. В постановлении, опубликованном 25 февраля на сайте суда, указано, что он совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Суд установил, что Евдокимов 14 ноября прошлого года, находясь в подъезде многоэтажки, сказал экстремистский лозунг, который широко распространен на Украине. "Тем самым [он] публично дискредитировал использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в постановлении.

На суде Евдокимов вину признал, согласился с обстоятельствами, изложенными в административном протоколе, раскаялся в совершенном правонарушении. Суд не установил обстоятельств, отягчающих административную ответственность. и оштрафовал Евдокимова на 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Астраханской области оштрафовал за аналогичный экстремистский лозунг местного жителя Олега Степанова.

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