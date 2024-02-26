Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию военных

26 февраля 2024, 00:38

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В Приволжском районе суд оштрафовал местного жителя Олега Степанова за экстремистский лозунг, который он, по версии силовиков, выкрикнул в общественном месте, а также негативно оценил действия военных и президента России.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Степанов О.Н., находясь в общественном месте... осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а именно открыто гласно для неопределенного круга лиц неоднократно выкрикивал лозунг ..., давая негативную оценку использования вооруженных сил Российской Федерации, подрывая их авторитет, имидж и доверие к ним, а также оскорбительно выражался в адрес президента Российской Федерации. Эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", - говорится в решении, опубликованном на сайте Приволжского районного суда.

В результате Степанову назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рулей.

"Кавказский узел" также сообщал, что Ахтубинский райсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Надира Мамедова из-за публикации в соцсети "Одноклассники" видеоролика, на кадрах которого жители Херсона рассказывают о попадании снаряда в многоквартирный дом и гибели людей.

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