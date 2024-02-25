25 февраля 2024, 18:20

Волгоградец погиб в военной операции

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Александр Горин из Волгограда погиб в военной операции на Украине, сообщил депутат Андрей Гимбатов. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 685 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Антон Муканалиев погиб в военной операции на Украине, сообщил 24 февраля глава Ленинского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 684 бойцов из Волгоградской области.

Боец из Волгограда Александр Горин погиб в военной операции на Украине, сообщил 24 февраля в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

"Волгоградец, мужик надежный, рукастый. Закончил политехнический колледж, работал автослесарем", - описал он погибшего.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 685 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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