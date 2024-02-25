25 февраля 2024, 12:52

Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антон Муканалиев погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Ленинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 684 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Кузьмин погиб в военной операции на Украине, сообщил 21 февраля глава Котовского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 683 бойцов из Волгоградской области.

В поселке Маяк Октября открыта мемориальная доска выпускникам школы Антону Муканалиеву и Илье Воробьеву, погибшим в военной операции на Украине, сообщил вечером 24 февраля в своем телеграм-канале глава Ленинского района Волгоградской области.

"Молодые мужчины погибли в 2023 году. Мемориальную доску погибшим Муканалиеву Антону Имамбаевичу и Воробьёву Илье Валериевичу разместили на стене школы, где учились ребята", - говорится в публикации.

О гибели 22-летнего контрактника Ильи Воробьева из поселка Маяк Октября Ленинского района власти сообщали в декабре 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 684 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 февраля 2024, 13:50

  • Установка ограждений вдоль канала в Махачкале вызвала вопросы к чиновникам

    Начата установка бетонных ограждений на самых опасных участках вдоль канала имени Октябрьской революции, отчиталась мэрия Махачкалы после того, как ребенок погиб в результате падения автомобиля в воду. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

25 февраля 2024, 11:54

  • Отчет прокуратуры о выплате зарплаты педагогам вызвал скепсис у жителей Дагестана

    Более 35 миллионов рублей долга по зарплате выплачено учителям в Дахадаевском районе после вмешательства прокуратуры, сообщило ведомство. Часть жителей Дагестана, комментируя отчет прокуратуры в соцсети, потребовала наказывать виновных в задержке зарплаты педагогам, а другая часть раскритиковала власти за то, что эта проблема все еще не решена.

25 февраля 2024, 10:57

25 февраля 2024, 10:02

  • Баку обвинил Ереван в обстреле

    Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских военных в Садаракском районе Нахичевани, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

25 февраля 2024, 09:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи