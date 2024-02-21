21 февраля 2024, 23:10

Власти сообщили о гибели на Украине военного из Волгоградской области

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Вячеслав Кузьмин погиб в боях, сообщила администрация Котовского района. С начала специальной военной операции на Украине  официально подтверждена гибель там как минимум 683 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Фильчаков стал 682-м военным из волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Мокрая Ольховка Котовского муниципального района  сегодня похоронен участник СВО Вячеслав Кузьмин. Он погиб 15 января, сообщил глава района Сергей Чумаков в своем Telegram-канале. Другие подробности в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 683 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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