Специалисты оценили решение чеченских властей по вопросу родовых башен

22 февраля 2024, 02:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возложить на представителей тейпов обязанность ухода за родовыми башнями в Чечне - оправданное решение, однако власти республики передали им также вопрос реконструкции сооружений, а такие работы могут проводиться только профессионалами, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Власти Чечни объявили 20 февраля, что вопросы реконструкции родовых башен и ухода за этими сооружениями официально возложена на представителей тейпов, которым башни принадлежат.

Сохранение родовых башен чрезвычайно важно для чеченского народа, но главную проблему представляет дефицит исходных исторических данных об этих сооружениях, пояснил "Кавказскому узлу" чеченский архитектор-реставратор, член Российской ассоциации реставраторов Тамирлан Солтагиреев.

«Мы эти данные везде ищем, собираем. Академического издания с описанием родовых башен нет, пока есть лишь исторические справки о башнях, которые находятся на туристических маршрутах. Есть каталог объектов культурного наследия Чеченской республики, там есть информация про башни, но отдельного издания о них нет. Думаю, что такое издание будет, потому что родовые башни - очень важная часть истории чеченского народа, это наше наследие. Это башни отличаются особенными для раннего средневековья конструкциями. Люди построили уникальные сооружения, которые веками стоят. Они все тщательно спланировали, расположили по сторонам света, выбрали место для строительства башни, сам подход был очень серьезным. Есть уникальные памятники. Например, «Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-педе» XV-XVIII вв.», «Боевая башня у подножья мыса развалины Малхисты, XV-XVIII вв.», «Башня боевая (Хачаройская), XIV-XVI вв.» и многие другие», - рассказал он.

Принятое решение "облегчит работу по возрождению исторических объектов", заявил по итогам заседания Рамзан Кадыров. Формально инициативу по передаче тейпам ответственности за состояние родовых башен озвучил спикер парламента республики Магомед Даудов, отмечается в публикации Telegram-канала главы Чечни.

Решение правительства Чечни возложить реконструкцию и уход за родовыми башнями на представителей тейпов оправданно, считает зампред совета Тверского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Смирнова считает решение правительства Чечни При комплексном подходе, многие памятники можно будет спасти от разрушения, добавила она.

«Персональная ответственность – это всегда хорошо, тем более когда она связана с моральными принципами и вопросом наследия. Как говорит председатель британского общества охраны памятников истории и культуры, если местному сообществу не нужен объект культурного наследия, то он никому не нужен. Привязка задачи (сохранения памятников) к конкретным людям в конкретных местах однозначно поможет. Мировой опыт говорит о правильности такого подхода», - сказала она «Кавказскому узлу».

Ответственность местного сообщества за конкретный памятник Смирнова называет наиболее эффективным методом сохранения сооружения. «Людям важно сохранение этого памятника и они будут его реставрировать, следить за ним. Хотя нужно сказать, что тейпы не смогут сами по себе заниматься реконструкцией или другими работами, связанными с башнями. Для этого им нужны профессионалы. Согласно Федеральному закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" только профессионалы, лицензированные Минкультом, могут вести подобные работы. Задача тейпа в данном случае - находить таких квалифицированных людей, реставраторов, которые по закону могут делать такие работы и будут нести ответственность за качество выполняемых работ», - объяснила она.

Представитель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Трубецкая подтвердила, что тейпы не смогут проводить реставрационные работы самостоятельно.

«Согласно закону и распоряжению Минкульта, работы, связанные с культурными объектами, должны проводиться только лицами или организациями, имеющими лицензию. Даже если памятника нет в реестре, необходимо привлечь аттестованного архитектора-реставратора и проводить работы под его руководством, потому что составы и растворы, необходимые для работ, нельзя просто взять из бетономешалки. Простой цементный раствор не подходит историческому зданию, - есть свои тонкости, которые может знать только специалист», - сказала она «Кавказскому узлу».

Она согласна, что привлечение профессионалов при помощи частных лиц может быть эффективным подходом к вопросу сохранения культурных памятников.

«Если это объект культурного наследия и по нему есть охранные обязательства, которые надо выполнять, то нужно искать лицензированных специалистов и организации. Если памятник находится на частной территории, то охранные обязательства лежат на собственнике. То есть если земля принадлежит представителю тейпа и на этой территории находится башня, то закон обязывает частное лицо обеспечить уход за памятником и другие необходимые для сохранения памятника работы. В любом случае эти работы могут выполнять только специалисты с лицензией. Убирать мусор, грубо говоря, смогут все, а вот что-то ремонтировать – под руководством профессионала», - пояснила она.

По словам Тамирлана Солтагиреева, многие из объектов культурного наследия в Чечне разрушаются из-за природных явлений. Согласно его сведениям, за год в Чечне утрачивается в среднем десять культурных объектов, что "очень много".

«У нас есть три категории башен. Первая – это те башни, которые пострадали под воздействием природных явлений. Вторая категория – это объекты, которые обстреливали либо с воздуха, либо взрывали изнутри во время двух военных кампаний, например, "Башня боевая номер 2", Хайбахская боевая башня и другие. А третья категория – это башни, которые были целенаправленно уничтожены в советское время. Сейчас родовые башни разрушаются под влиянием природных явлений. Размывается фундамент, часть стены может обрушиться, и для восстановления одного объекта необходимо подготовить большой объём документации. Бюрократия в этом плане мешает: пока ты готовишь документы, объект может быть разрушен. Если это делать по закону, то нужно провести обследования, составить проектную документацию, проект реставрации, который должен пройти историко-культурную экспертизу, потом ряд согласований – и только потом можно объявить тендер. Процесс правильный, но очень долгий. Пока все это делается, местные люди могут своими силами провести противоаварийные мероприятия, это может во многом спасти объект культурного наследия. А реставрационные работы должны проводить только специалисты из лицензированных Минкультом организаций», - заключил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

