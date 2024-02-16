Обжалован арест азербайджанского оппозиционера Челеби

16 февраля 2024, 13:17

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Защита подала апелляционную жалобу на административный арест бакинского оппозиционера Эюба Челеби, обвиненного в хулиганстве и неподчинении полиции. Арест активиста создал проблемы его родителями, за которыми он ухаживал.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля 23-летний активист молодежной организации Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Эюб Челеби был задержан, когда вышел из дома, чтобы купить хлеба. Он арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции (статьи 510 и 535.1 КоАП Азербайджана). По словам адвоката, в действительности силовики предъявляли оппозиционеру претензии в связи с его публикациями в соцсетях.

Задержание Эюба носит политический характер, предположил его отец, глава Сабаильского районного отделения АПДБ Хаййам Челеби. "Это политический заказ. Сына задержали из-за моей политической деятельности. Я инвалид первой группы Карабахской войны, я лишился обеих ног. По этой причине они не могут арестовать меня. Для оказания давления наказывают моего сына", - сказал он "Кавказскому узлу".

Сегодня адвокат Фахраддин Мехтиев подал апелляционную жалобу на арест Эюба Челеби. "В апелляционной жалобе мы прежде всего указываем на то, что в административном деле нет доказательств того, что Эюб Челеби совершил вменяемые ему правонарушения. Он был задержан во дворе дома, где проживает в Гарадагском районе Баку, и это видели его соседи. А полиция утверждает, что он «совершил правонарушения» в другой части города – Хатаинском районе", - сказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, после задержания Челеби был лишен возможности связаться с родными и пригласить адвоката по выбору. "Это грубое нарушение права на защиту, гарантированную законами Азербайджана и Европейской конвенцией прав и свобод человека. После задержания его продержали до утра в тесной комнате 37-го отделения полиции Хатаинского района, где отсутствуют соответствующие условия для содержания взятых под стражу лиц. Мы также в апелляционной жалобе указываем, что молодого человека на самом деле арестовали за публикации в социальных сетях, что подтверждается изъятием его мобильного телефона и истребованием пароля к нему. С учетом всего этого мы просим апелляционный суд прекратить дело по оправдательным основаниям и освободить Эюба из-под ареста", - рассказал адвокат Мехтиев.

По его словам, апелляционная жалоба согласно законодательству, должна быть рассмотрена в течение трех рабочих дней. «Наверное, во вторник или среду [20-21 февраля] апелляционный суд рассмотрит жалобу", - сказал адвокат.

Арест молодого человека создал проблемы для его родителей, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Хаййам Челеби, отметив, что Эюб не женат и не имеет детей. "К жизни с инвалидностью я приспособился. Хожу с протезами. Но у меня другая серьезная болезнь. Шесть лет я борюсь с раком крови. Шесть лет я на учете в Институте гематологии, получаю периодически сеансы химиотерапии. У моей супруги болезнь щитовидной железы. Из-за [нашего] слабого здоровья всеми домашними делами занимается Эюб. Он делает покупки продуктов, лекарств, водит нас к врачам. Вот сейчас его арестовали, и я не знаю, как заплатить за свет. Всеми этими делами занимался Эюб. Сейчас приходится обращаться к другим людям, чтобы помогли", - рассказал он.

Хаййам Челеби отметил, что Эюб весной 2023 года окончил магистратуру по экономической специальности. "Он хотел пройти службу в армии. Но в медкомиссии вдруг обнаружилось наличие у него серьезной сердечной болезни, называемой «блокада сердца». Ему назначили лечение, и он надеялся, что в октябре его призовут в армию. Но ни в октябре, ни в январском призыве его в армию не забрали. Это его очень угнетало. Дело в том, что у нас в семье есть традиции защищать родину. Я сам пошел добровольцем на фронт в первую Карабахскую войну, был ранен, потерял обе ноги. Мой старший сын является офицером медицинской службы. Участвовал во второй Карабахской войне, получил черепно-мозговое ранение. Но вернулся на службу, лечил раненых в антитеррористической операции осенью прошлого года. И сейчас на службе в Карабахе. И вот Эюб тоже хочет служить в армии", - рассказал отец активиста.

Он считает, что сына преследуют за политическую деятельность отца. "Я всегда говорю правду, требую уважения и выполнения законов, протестую против несправедливости. Я требовал и требую освобождения лидера нашей партии Губада Ибадоглу и об этом публично говорю. Я критиковал и критикую власти за социальную несправедливость, бедность людей, безработицу. Меня уже предупреждали, что, если не перестану делать такие заявления, то у меня будут проблемы. Но меня без ног не могли арестовать, и вместо меня наказали сына. Эюб также был активен в социальных сетях, выступал с критикой", - сказал Челеби.

Активиста могли преследовать и за собственные посты в соцсетях, и в связи с активной политической деятельностью его отца, это практикуется для преследования оппозиционеров в Азербайджане, подтвердили ранее "Кавказскому узлу" правозащитники Эльшан Гасанов и Намизад Сафаров.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев. Однако ранее сотрудник пресс-службы МВД сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Эюб Челеби задержан "за совершение административного проступка" и по решению суда арестован в административном порядке на 30 суток.

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