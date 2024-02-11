Оппозиционер Эюб Челеби арестован в Баку

11 февраля 2024, 14:04

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Член Азербайджанской партии демократии и благоденствия Эюб Челеби отправлен под арест на 30 суток по обвинению в административном нарушении. Активист задержан по политическим мотивам, заявили его соратники.

Как писал "Кавказский узел", "Движение за демократию и благоденствие" было создано в 2015 году, а в октябре 2021 года было преобразовано в Азербайджанскую партию демократии и благоденствия (АПДБ). В ноябре 2021 года партия представила документы на регистрацию, но спустя четыре месяца получила отказ. В 2022 году партия вновь обратилась в Минюст с просьбой о регистрации, но опять получила отказ.

Активист молодежной организации Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Эюб Челеби был задержан 10 февраля, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» отец активиста, глава Сабаильского районного отделения АПДБ Хаййам Челеби.

По его словам, молодой человек около 18.00 (17.00 мск) 10 февраля вышел из дома, чтобы купить хлеба, и не вернулся. "От соседей я узнал, что моего сына задержали у нас во дворе трое лиц в штатском и, посадив в автомобиль, увезли в неизвестном направлении. После обращений в разные органы нам неофициально передали, что Эюба доставили в главное управление полиции города Баку. Но в столичной полиции нам заявили, что Эюба там нет. И только в 10-м отделении Гарадагского районного управления полиции поздно вечером нам подтвердили задержание Эюба правоохранительными органами. При этом они сказали, что Эюб задержан не по уголовному делу", - рассказал мужчина.

Он считает, что задержание сына носит политический характер. "Это политический заказ. Сына задержали из-за моей политической деятельности. Я инвалид первой группы Карабахской войны, я лишился обеих ног. По этой причине они не могут арестовать меня. Для оказания давления наказывают моего сына. Возможно, мой сын сам тоже что-то критическое написал", - отметил Хаййам Челеби.

Оппозиционер добавил, что обеспокоен за здоровье сына. "Я не знаю, как с моим 23-летним сыном обращались, в каких условиях его содержат. У него врожденный порок сердца, из-за этого его в армию не взяли", - сказал он.

Член правления АПДБ Адалят Юсубов также полагает, что Эюб Челеби задержан по политическим мотивам. "Эюб молодой, активный член нашей партии. Его отец - авторитетный человек в нашей партии, ветеран Карабахской войны, пожертвовавший своим здоровьем в защиту родины, Хаййам Челеби возглавляет Сабаильскую районную организации АПДБ. Репрессии против АПДБ продолжаются. Лидер нашей партии, профессор Губад Ибадоглу шестой месяц незаконно содержится в заключении. После его ареста периодически административным арестам подвергают активистов нашей партии. В частности, по надуманным обвинениям были арестованы Гусейн Мелик, Аллахверди Бабаев, Руфат Мурадлы и вот теперь Эюб Челеби", - сказал Юсубов корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник пресс-службы МВД сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Эюб Челеби задержан "за совершение административного проступка" и по решению суда арестован в административном порядке на 30 суток. Представитель ведомства не уточнил, какое конкретно правонарушение вменяется молодому человеку.

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