Ибадоглу отказано в праве звонить адвокатам

30 января 2024, 18:31

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Суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу на запрет ему телефонных звонков из СИЗО адвокатам. Защита намерена подать апелляционную жалобу на это решение.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2023 года суд продлил еще на три месяца срок ареста ученого и политика Губада Ибадоглу. 1 декабря 2023 года брат и адвокат оппозиционера заявили, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью. Врач СИЗО рекомендовал Губаду Ибадоглу использовать трость, однако руководство учреждения не передало ее политику от родных. Доводы адвокатов Губада Ибадоглу, просивших о переводе тяжелобольного оппозиционера в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, были отвергнуты судом в Баку 19 декабря 2023 года. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. Апелляционный суд в Баку 28 декабря 2023 года счел правомерным решение об отказе рассмотреть жалобу адвокатов по поводу перевода оппозиционного политика Губада Ибадоглу в тюремный госпиталь. 10 января защита просила перевести оппозиционного политика Губада Ибадогла под домашний арест с учетом состояния его здоровья и отсутствия следственных действий, но апелляционный суд в Баку оставил в силе решение о содержании под стражей.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

В Наримановском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение жалобы Ибадоглу на запрет ему телефонных разговоров со своими адвокатами. "Губаду Ибадоглу с самого начала его заключения под стражу совершенно незаконно запретили в СИЗО телефонные разговоры со своими адвокатами. Встречи с адвокатами разрешают, а вот звонки нет. Но ему необходимо регулярно поддерживать связи с адвокатами, получать консультации, быть в курсе следственных мероприятий, даты предстоящих судебных заседаний, чтобы готовиться к ним. Никакого официального решения о запрете нет, просто в СИЗО произвольно не позволяют ему звонить адвокатам. Мы уже однажды подавали жалобу на этот неправомерный запрет, но она была отклонена и вот сейчас вновь обратились в суд", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, сам Ибадоглу письменно и устно жаловался руководству СИЗО, но тщетно. "Сегодня в суде представитель Бакинского СИЗО утверждал, что Ибадоглу не обращался с просьбой о телефонном звонке к адвокатам. К сожалению, суд оставил жалобу без удовлетворения. Мы подадим на это решение апелляцию", - рассказала Садыгова.

Брат Ибадоглу Галиб Байрамов назвал решение суда "еще одним примером предвзятости" к политику. "После ареста Губада прошло 192 дня. С тех пор по делу моего брата состоялось 30 различных судебных заседаний, связанные с избранием и продлением меры пресечения, рассмотрением жалоб, ходатайств на нарушение прав и т.д., и ни в одном из них в пользу Губада не принималось решений. Это яркое подтверждение предвзятости к моему брату. Его даже отказываются переводить в больницу, несмотря на явные проблемы со здоровьем – высокий уровень сахарного диабета, смещение позвоночных дисков, возникшую хромоту при ходьбе из-за болей в спине. И суды даже не обеспечивают ему госпитализацию", - рассказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

В Наримановском районном суде подтвердили, что жалобы защиты Ибадоглу оставлена без удовлетворения..

Представители Пенитенциарной службы несмотря на неоднократные звонки в отдел общественных связей ведомства, оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме. Ранее его обвинили по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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