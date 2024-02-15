Азербайджанский активист Челеби связал свой арест с постами в соцсетях

15 февраля 2024, 02:18

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Активист Азербайджанской партии демократии и благоденствия Эюб Челеби отвергает обвинения в мелком хулиганстве и неподчинении полиции, которые стали поводом для его ареста на 30 суток. По словам адвоката, в действительности силовики предъявляли оппозиционеру претензии в связи с его публикациями в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля Член Азербайджанской партии демократии и благоденствия Эюб Челеби был задержан и отправлен под арест на 30 суток по обвинению в административном правонарушении. Соратники Челеби назвали его арест политически мотивированным.

"Движение за демократию и благоденствие" было создано в 2015 году, а в октябре 2021 года было преобразовано в Азербайджанскую партию демократии и благоденствия (АПДБ). В ноябре 2021 года партия представила документы на регистрацию, но спустя четыре месяца получила отказ. В 2022 году партия вновь обратилась в Минюст с просьбой о регистрации, но опять получила отказ.

Челеби вменено вменили две административные статьи - о мелком хулиганстве и неподчинении полиции (статьи 510 и 535.1 КоАП Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев после встречи с активистом 13 февраля.

Оппозиционер находится в Пункте содержания для административно арестованных в Бинагадинском районе Баку, там молодой человек рассказал адвокату обстоятельства задержания. «Эюб Челеби был задержан вечером 10 февраля во дворе своего дома в Гарадагском районе Баку. Его остановили люди в штатском и предложили сесть в машину. Эюба привезли в Хатаинское районное управление полиции, а потом в другое отделение и оставили там на ночь, хотя условий для содержания задержанных там нет», - передал адвокат со слов активиста. .

Сам Челеби связал задержание со своими постами в социальных сетях, поскольку именно о них с ним беседовали силовики. Публикации, о которых идет речь, касались, в частности, недавних выборов президента Азербайджана.

«От него потребовали подписаться под признательными показаниями в протоколе, где утверждалось, что он якобы «громко разговаривал на улице», а когда сотрудники полиции призвали его к порядку, он «не подчинился». В общем-то это типичное обвинения для административного преследования активистов. Эюб вынужден был подписаться, потому что в противном случае ему пригрозили уже уголовным обвинением, связанным с «наркотиками» или еще чем-то», - пояснил Мехтиев.

По его словам, у активиста в полиции забрали мобильный телефон и выяснили пароль для его разблокировки. Адвокат отметил, что свидетелями по делу проходят только сотрудники полиции. Защита оппозиционера готовит жалобу на решение об аресте, которое Мехтиев 13 января получил на руки.

«До пятницы я подам апелляционную жалобу. В этом деле есть очевидные нарушения закона и прав моего подзащитного: ему почти двое суток не позволяли связаться с родными, пригласить адвоката по выбору. Ему предложили адвоката по назначению, но он отказался. В любом случае, это нарушение прав на защиту, задержанный имеет право в первую очередь связаться со своим адвокатом или с близкими и просить их привлечь к его защите доверенного адвоката”, - пояснил Мехтиев. Он добавил, что на условия в изоляторе для административно арестованных молодой человек не жаловался.

Мотивы ареста активиста прояснились только после звонка Челеби отцу и встречи с адвокатом, отметил член правления АПДБ Адалят Юсубов.

“Два дня мы по разным отделениям и управлениям полиции тщетно искали Эюба, пытаясь установить место его содержания. Только на вторые сутки он сам позвонил отцу на минуту из Пункта содержанияадминистративно арестованных и сообщил его посадили на 30 суток, обвинив в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Это, конечно, абсолютная ложь, он очень воспитанный, образованный парень. Он получил степень бакалавра, а когда началась война 2020 года - попросился на фронт, но его не взяли из-за порока сердца. Потом он поступил в магистратуру, окончил ее”, - рассказал Юсубов корреспонденту “Кавказского узла”.

По его словам, Эюб Челеби был активен в основном в Tik-Tok. “Эюб не имеет аккаунтов в Facebook*, Instagram* и Х, но он ведет страницу на Tik-Tok по актуальным политическим и общественным темам. Как теперь выяснилось, его арестовали именно за посты, - в частности, за публикацию, сделанную 7 февраля, в день внеочередных президентских віборов. Он опубликовал фото избирательного бюллетеня и вписал туда восьмым кандидатом арестованного лидера нашей партии Губада Ибадоглу. Эюб представил его как “выдвиженца народа” и поставил перед его фамилией знак, означающий голосование за него. Это фото было опубликовано потом на Meydan.Tv и это, видимо, вызвало гнев в верхах. Нам потом через определенных лиц направили месседж: “Радуйтесь, что он отделался административным арестом, а то мог угодить в тюрьму надолго по уголовному делу”, - указал Юсубов.

В бюллетене для голосования с печатью, фото которого опубликовал оппозиционер, была от руки нанесена запись: “Байрамов Губад Ибад оглу, родился в 1971 году. Профессор Лондонской школы экономики. Кандидатура выдвинута народом”. Рядом с этой записью проставлена жирная галочка.

По словам Юсубова, сейчас аккаунт Челеби недоступен. Он предположил, что силовики, завладев телефоном активиста, деактивировали профиль. Политик также отметил, что арест Эюба также связан с политической деятельностью его отца Хайама Челеби.

“Хайам Челеби - активный деятель нашей партии. В первой Карабахской войне он самоотверженно участвовал в защите родины, потерял обе ноги. Во второй Карабахской войне был ранен его старший сын, который также подорвал свое здоровье. У Эюба порок сердца. Все это накладывает свой отпечаток на заявления и посты Хайама: порой он эмоционален и резок, но этические рамки не нарушает”, - пояснил Юсубов.

Он добавил, что деятельность политической организации сейчас ограничена из-за ареста ее лидера, конфискации документов АПДБ в офисе Губада Ибадоглу и закрытия помещения полицией. “Без документов, помещения и государственной регистрации проводить политическую деятельность сложно, но мы по мере возможностей все же проводим протестные акции, активисты собираются перед зданием суда, когда идут процессы над Губадом Ибадоглу, выступаем в прессе, в социальных сетях, проводим онлайн-конференции, выражаем отношение к политическим процессам заявлениями от имени партии. Наше последнее заявление касалось президентских выборов 7 февраля: мы указали, что они прошли в обстановке фальсификаций и не отражают волю народа. Мы подчеркнули, что выборы фактически были безальтернативными, а один из потенциальных оппозиционных кандидатов Губад Ибадоглу содержался в заключении”, - продолжил Юсубов.

Даже в условиях ограниченной деятельности партии ее активистов периодически подвергают арестам - так, ранее были арестованы Гусейн Мелик, Аллахверди Бабаев, Руфат Мурадлы.“Это наказание за их политическую деятельность и устрашение других оппозиционеров”, - подытожил политик.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов согласен с мнением, что активиста могли преследовать и за собственные посты в социальных сетях, и в связи с активной политической деятельностью его отца. Он назвал оба мотива распространенными на практике причинами преследования оппозиционеров в Азербайджане.

“На сегодняшний день, у нас порядка 15 политзаключенных журналистов и блогеров. Есть у нас прецеденты, когда за оппозиционную деятельность журналистов, активистов преследовали их родственников. Были случаи, когда не могли арестовать находящихся в политэмиграции критиков власти Ганимата Захида, Эмина Милли, Гюнель Мовлуд, - и вместо них сажали их родственников в Азербайджане”, - сказал Гасанов корреспонденту “Кавказского узла”.

Координатор Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров также считает, что у властей мог быть двойной мотив для преселедования Эюба Челеби. “Власти очень внимательно отслеживают социальные сети. Конечно, всех критиков арестовать невозможно, но они периодически проводят точечные аресты для устрашения других и часть людей воздерживается от критики. А иногда, когда не могут арестовать кого-нибудь по возрасту или по состоянию здоровья, преследуют члена его семьи. В прошлом году был случай, когда вместо оппозиционера отправили под административный арест его сына в Газахском районе”, - сказал Сафаров корреспонденту “Кавказского узла”.

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