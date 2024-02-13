Спецоперация ФСБ. Фото: © ЦОС ФСБ России

13 февраля 2024, 02:06

За неделю с 5 по 11 февраля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 5 по 11 февраля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Уже 6 недель 2024 года не фиксируются инциденты и жертвы в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Год назад в первые две недели февраля пострадали 4 человека, а два и три года назад, как и сейчас, в первые 6 недель года сведений о жертвах не поступало.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«Неделя с 29 января по 4 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 22 по 28 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 15 по 21 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 февраля 2024, 03:12

  • Дело пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы передано в Армавир

    Верховный суд России удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о об изменении территориальной подсудности дела пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Дело будет рассматривать Армавирский районный суд Краснодарского края. Оснований для передачи дела в другой регион не было, это решение усложнит работу защиты, заявили адвокаты.

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