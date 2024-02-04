Военнослужащий из Волгоградской области убит в зоне СВО

04 февраля 2024, 06:47

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Сергей Бирюков из Иловлинского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 669 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что на Украине погиб Вячеслав Шпилев из Руднянского района. Он стал, по меньшей мере, 668 жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб житель поселка Качалино Сергей Бирюков, сообщила 25 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Качалинского сельского поселения Иловлинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 669 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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