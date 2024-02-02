ЕСПЧ назначил 8500 евро компенсаций богослову Сардару Бабаеву

02 февраля 2024, 00:39

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Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу осужденного в Азербайджане шиитского богослова Сардара Бабаева и обязал азербайджанские власти выплатить ему компенсации на общую сумму 8500 евро.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября 2021 года силовики задержали членов и сторонников общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана" Сардара Бабаева, Гадира Мамедова, Джалала Шафиева, Али Мусаева и Тамкина Джафарова. Все они сотрудничали с сайтом Мaide.az. Впоследствии Бабаеву было предъявлено обвинение в госизмене. Богослов назвал это обвинение политически мотивированным. 28 сентября 2023 года суд в Баку приговорил его к 17 годам лишения свободы.

1 февраля ЕСПЧ объявил решение по делу Сардара Бабаева, который просил признать нарушение его прав по статьям 3 (запрещение бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6.2 (презумпция невиновности), 9 (свобода мысли, совести и религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собраний и ассоциаций) и 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.

В частности, бесчеловечным обращением было сочтено заключение Бабаева в железную клетку в апелляционном суде. Кроме того, защита указывала на необоснованное заключение богослова под стражу во время следствия, на приговор в виде тюремного заключения, а также на преследование его за религиозные убеждения и проведение пятничных молитв.

ЕСПЧ признал нарушение прав Бабаева по статьям 3, 5.3 и 9 и постановил выплатить ему компенсации в размере 6000 евро за моральный ущерб и 2500 евро на возмещение судебных затрат.

Адвокат Бабаева Джавад Джавадов выразил удовлетворение решением ЕСПЧ. При этом он отметил «особую важность» признания нарушения прав Бабаева по ст. 9 (свобода мысли, совести и религии).

«Если я не ошибаюсь, впервые ЕСПЧ признал нарушение этой статьи по делам из Азербайджана. Преследование Бабаева только за то, что он получил религиозное образование за рубежом, абсурдно. Многие руководители мусульманского духовенства учились за рубежом, потому в Азербайджане в прошлом не было религиозных высших учебных заведений. Это решение ЕСПЧ носит прецедентный характер и означает, что в Азербайджане граждане не должны преследоваться за нарушение требований ведения религиозных обрядов», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джавадов.

Адвокат подчеркнул, что Бабаев был арестован на фоне обострения азербайджано-иранских отношений осенью 2021 года. Шиитские богословы в Азербайджане подверглись преследованиям из-за ошибочно сложившегося стереотипа об их проиранских взглядах, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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