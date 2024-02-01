ЕСПЧ признал нарушение прав Гиги Угулавы

01 февраля 2024, 16:19

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Рассмотрение дела бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулавы в Верховном суде Грузии не было беспристрастным, постановил Европейский суд по правам человека, указав на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Компенсация Угулаве не назначена, так как в своей жалобе он не требовал ее.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля 2018 года суд назначил бывшему мэру Тбилиси Георгию (Гиги) Угулаве один год и три месяца тюрьмы в рамках расследования растраты около 20 млн долларов, но счел наказание уже отбытым. 10 февраля 2020 года Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу и увеличил срок наказания Угулаве до трех лет и двух месяцев заключения. Оппозиция назвала его политзаключенным. 15 мая 2020 года Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании Угулавы. Освобождение политзеков было одним из условий договоренности об изменении системы парламентских выборов, достигнутой на встрече с участием иностранных дипломатов.

В сентябре 2015 года Гиги Угулава был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе присвоении телекомпании "Имеди" и давлении на членов избиркома. В результате амнистии и переквалификации обвинения он вышел на свободу уже 6 января 2017 года, говорится в биографической справке о Гиги Угулаве, опубликованной на "Кавказском узле".

Европейский суд по правам человека вынес решение по иску "Угулава против Грузии", сообщил сегодня сам политик на своей странице в Facebook*. "Суд установил в отношении меня нарушение статьи 6 Конвенции – права на справедливое судебное разбирательство. Он установил конфликт интересов - судья Тадумадзе был и прокурором, и судьей по моему делу. В 2020 году Верховный суд изменил решение предыдущих инстанций и арестовал меня. После интенсивных международных протестов президент Саломе Зурабишвили была вынуждена меня помиловать. Это мой второй иск. Я выиграл первое дело, посвященное моему аресту в 2014 году", - написал он.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте Европейского суда по правам человека, суд указал на отсутствие беспристрастности при вынесении решения по делу Угулавы в 2020 году и постановил, что имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство). "Суд считает, что включения бывшего Генерального прокурора в состав судей, рассматривавших дело заявителя, было достаточно, чтобы поставить под сомнение объективную беспристрастность Верховного суда, вынесшего решение по жалобе заявителя", - указано в документе.

Компенсация Угулаве не назначена. "Заявитель отказался от своего права предъявлять какие-либо требования в отношении справедливой компенсации. Таким образом, суд не выносит решения по этой статье", - сказано в постановлении суда на сайте.

Ранее ЕСПЧ выявил ряд нарушений в деле бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, который оспаривал законность заключения под стражу в период с июля 2014 года по сентябрь 2015 года в рамках двух уголовных дел. В частности, Страсбургский суд по правам человека пришел к выводу, что арест Угулавы с июля 2014 года по апрель 2015 года нарушил право на свободу и личную неприкосновенность и обязал государство выплатить ему компенсацию в размере 10 000 евро, сообщило 10 февраля 2023 года Сnews.ge.

Кавказский узел" публиковал материалы об уголовном преследовании Угулавы на тематической странице "Дело Гиги Угулавы".

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