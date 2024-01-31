31 января 2024, 06:30

Дошло до суда дело супругов Мамедовых из Ставрополя

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В Басманный суд Москвы поступило дело супругов Дениса и Марии Мамедовых, обвиняемых в распространении фейков о российской армии.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Ставрополя Денис и Мария Мамедовы были объявлены в розыск. По данным "Медиазоны"*, после начала мобилизации Марию, работавшую тогда специалистом по кадрам в региональном центре судэкспертизы Минюста, попросили организовать сбор средств для военных. Она отказалась это делать и заявила, что не поддерживает военную операцию на Украине. На девушку начали оказывать давление на работе, и в октябре 2022 года они с мужем приняли решение уехать из России. Мамедовы обвиняются в распространении фейков об армии.

В Басманный районный суд Москвы поступило дело Дениса и Марии Мамедовых из Ставрополя, который обвиняются в распространении фейков о российской армии, пишут 30 января "Кавказ.Реалии"*.

На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы опубликована информации по делам № 01-0201/2024 и 01-0202/2024 Мамедовых. Оба дела поступили в суд 29 января, они уже переданы судьям. Супруги обвиняются в совершении преступления по пункту "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до десяти лет.

Дело супругов Мамедовых будет рассматриваться заочно, так как они уехали из России в октябре 2022 года.

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Примечание:

"Шесть дел жительницы Ставрополья о дискредитации армии вновь поступили в суд", "Стали известны подробности дела жительницы Минвод Валентины Старых", "Союз журналистов вступился за Анну Дарган после обысков по делу о фейках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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