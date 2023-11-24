Карточка розыска Дениса Мамедова из базы данных МВД.

24 ноября 2023, 00:12

Суд в Москве утвердил заочный арест ставропольцу по делу о фейках про армию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд оставил в силе постановление о заочном аресте Дениса Мамедова, который вместе с супругой Марией объявлен в розыск по делу о фейках об армии. Причиной отъезда семейной пары из Ставрополя за пределы России стало давление на Марию из-за отказа организовать сбор помощи для участников спецоперации на Украине.

Решение о заочном аресте уроженца Ставропольского края Дениса Мамедова, обвиняемого по статье о "фейках" про армию РФ, оставлено в силе, сообщил 23 ноября правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Часть 2 статьи 207.3 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России" предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Апелляция на решение Басманного суда Москвы от 17 октября 2023 года рассматривалась в Московском городском суде. Суд первой инстанции назначил Денису Мамедову, рассылавшему вместе с супругой антивоенные обращения в госорганы, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца с момента экстрадиции либо задержания.

Защитник в апелляционной жалобе оспаривал избранную судом меру пресечения, указав на то, что органы предварительного следствия не уведомили Мамедова о возбуждении уголовного дела, а также призвал суд использовать "принцип добросовестности и законопослушности", так как мотивы обвиняемого неясны — неизвестно, стал бы он скрываться от следствия, будучи осведомленным об уголовном деле. Однако суд оставил постановление о заочном аресте в силе, проинформировало 23 ноября издание Sota.vision*.

Карточка розыска Марии Мамедовой из базы данных МВД.Ранее Денис и Мария Мамедовы были объявлены в розыск, их карточки содержатся в базе разыскиваемых лиц МВД, статья, по которой разыскиваются Мамедовы, не указана, сообщила "Медиазона"*.

По данным издания, после начала мобилизации Марию, работавшую тогда специалистом по кадрам в региональном центре судэкспертизы Минюста, попросили организовать сбор средств для военных. Она отказалась это делать и заявила, что не поддерживает военную операцию на Украине. На девушку начали оказывать давление на работе, и в октябре 2022 года они с мужем приняли решение уехать из России. После отъезда супруги активно публиковали в своих соцсетях пацифистские материалы, а также разослали в Генпрокуратуру и другие госорганы более 35 жалоб с требованием прекратить военную операцию на Украине и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, говорится в публикации от 25 октября.

Мария рассказала изданию, что в ответ на жалобы чиновники отвечали, что самих Мамедовых могут привлечь к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, экстремизм и "дискредитацию" армии. По ее словам, в администрации президента пообещали, что СК и ФСБ проверят действия супругов на наличие признаков состава преступления.

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Примечание:

"Шесть дел жительницы Ставрополья о дискредитации армии вновь поступили в суд", "Стали известны подробности дела жительницы Минвод Валентины Старых", "Союз журналистов вступился за Анну Дарган после обысков по делу о фейках".

Автор: "Кавказский узел"

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