27 января 2024, 18:06

Жительница Кубани оштрафована по делу о дискредитации армии

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Суд в Апшеронске приговорил к штрафу Светлану Лукашенко, посчитав дискредитацией армии ее публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Апшеронский райсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей Светлану Лукашенко из-за публикации в соцсети постов "направленных на лишение и подрыв авторитета и имиджа российской армии", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Светлана Лукашенко обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда в Апшеронске.

Карточка дела обновлена 25 января, в ней размещен текст постановления, датированного 29 декабря 2023 года. Согласно документу, в суде обвиняемая "вину в совершении административного правонарушения признала, в содеянном раскаялась".

"Признать Лукашенко Светлану Владимировну […] виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей", - постановила судья Мария Локтева.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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